Зрители в восторге от трейлера фильма «Барби»

Пару дней назад Warner Bros. представила трейлер фильма «Барби» с Райаном Гослингом и Марго Робби в главных ролях. Судя по реакции аудитории, ролик получился отличным.

У него уже более 9,2 млн просмотров и 143 тыс. лайков при 8 тыс. дизлайков. Трейлер очень понравился аудитории, люди проявляют к фильму большой интерес.

Фото: YouTube

В комментариях отмечают, что фильм выглядит интересно по нескольким причинам. Первая — актёрский состав, который украшают Марго Робби и Райан Гослинг. Второе — необычный сеттинг и волшебная атмосфера. Пользователи шутят, что про фильм, по идее, ничего не известно, но он уже притягивает к себе внимание.

Тот факт, что они ничего не рассказали о сюжете, а фильм вызвал такую огромную шумиху, показывает, насколько влиятельна Барби на самом деле.

Марго Робби в роли Барби — просто чистое совершенство. Это говорит человек, который вырос, смотря фильмы о Барби вместе с младшей сестрой, а ей сейчас 25. Это будет эпично как для неё, так и для меня!

Как бы забавно это ни выглядело, можем ли мы признать, что цвета удивительно приятны для глаза? Несмотря на то что они такие яркие, целостная палитра и яркое освещение отлично сочетают всё воедино.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures

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