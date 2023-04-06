Музыкальный фестиваль «Нашествие» проведут впервые с 2019 года
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Издание РБК обратило внимание на публикацию организаторов музыкального фестиваля «Нашествие». Они заявили, что мероприятия состоится в этом году — впервые с 2019-го.
На фестивале ожидаются выступления десятков известных музыкальных групп и сотен молодых музыкантов из самых разных регионов страны, также в программе фестиваля заявлены театр, кино и историческая реконструкция.
На новом месте «Нашествие» сохранит свой уникальный формат, который полюбили зрители за более чем 20-летнюю историю фестиваля.
Организаторы уточнили, что в этом году можно использовать билеты, купленные с 11 ноября 2019 года по 30 июня 2021-го. Их нужно будет подтвердить в личном кабинете.
«Нашествие» в этом году пройдёт с 4 по 6 августа.
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