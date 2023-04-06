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Quantum Break внезапно пропала из Steam и магазина Xbox

Quantum Break внезапно пропала из Steam и магазина Xbox
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Пару дней назад стало известно, что из подписки Game Pass пропадёт экшен Quantum Break. Пропажа игры связана с лицензионными проблемами, решить которые обещали в ближайшее время.

Однако ситуация зашла ещё дальше: игру вообще сняли с продаж во всех магазинах. Купить проект нельзя ни через Steam, ни через магазин Xbox. С чем это может быть связано, неизвестно. Примечательно, что об удалении игры из магазинов речи не было.

Фото: Steam

Вернуть игру в магазины и Game Pass должны «скоро», но точные сроки не уточняются. Об этом сообщили разработчики тайтла из студии Remedy в социальных сетях.

Quantum Break — одна из флагманских игр Microsoft, вышедшая в 2016 году. Игра получила неплохие оценки от критиков и аудитории.

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