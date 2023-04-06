Samsung Galaxy S23 уже подешевел почти в два раза на вторичном рынке

17 февраля состоялся официальный старт продаж смартфона Samsung Galaxy S23 — нового флагмана южнокорейской компании. Как сообщает компания SellCell, которая занимается скупкой и продажей телефонов, новый аппарат Samsung за полтора месяца потерял почти половину своей стоимости на вторичном рынке.
Так, базовая версия аппарата обойдётся в $ 799 (~ 64 тыс. рублей), а в состоянии «как новый» его можно приобрести всего за $ 343 (~ 28 тыс. рублей). Но самое серьёзное падение в цене потерпела максимальная версия S23 Ultra 1 ТБ — смартфон упал с $ 1619 (~ 130 тыс. рублей) до $ 853 (~ 69 тыс. рублей) на рынке б/у.
График изменения цен на смартфоны на старте продаж и на вторичном рынке
Фото: SellSell
Аналогичная ситуация и у флагмана Google — Pixel 7. Лучше всего на вторичном рынке себя чувствует iPhone 14: за несколько месяцев смартфон Apple теряет всего треть от первоначальной цены.
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