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В России начали показывать фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров»

В России начали показывать фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров»
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6 апреля до России добрался фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров». Ленту в стране показывают неофициально: показ организовывает сторонняя от кинотеатров организация, а билеты на неё в основном можно купить только онлайн.

Фото: Mirage

«Подземелья и драконы: Честь среди воров» — экранизация настольной ролевой игры Dungeons & Dragons, действие которой разворачивается во вселенной Забытых королевств. Картина получает положительные отзывы от зрителей и критиков: кто-то называет фильм идеальной экранизацией культовой настолки.

Видео доступно на YouTube-канале Red Head Sound. Права на видео принадлежат Paramount Pictures

Главные роли в фильме сыграли Крис Пайн («Стартрек») и Мишель Родригес («Форсаж»). Поставили картину Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн — сценаристы фильма «Человек-паук: Возвращение домой».

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