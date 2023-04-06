На Netflix вышел сериал «Грызня» — критики называют его одним из лучших шоу 2023 года

6 апреля на Netflix вышел мини-сериал «Грызня» — мрачная комедия о противостоянии бедного подрядчика и богатой предпринимательницы. Однажды они попадают в ДТП, после чего начинают строить взаимные козни и менять комфортный уклад жизни друг друга. Все десять эпизодов по 30 минут можно посмотреть в оригинальной озвучке с русскими субтитрами.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix
«Грызня» — один из самых высокооценённых сериалов в истории Netflix. На агрегаторе Metacritic у шоу 85 баллов из 100. Критики в один голос заявляют, что авторам удалось создать по-настоящему смешную комедию с живыми персонажами, где азиатские герои действительно вписываются в контекст сериала.
Главные роли в шоу сыграли Стивен Ян («Ходячие мертвецы») и Али Вонг («Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»). Сценаристом выступил Ли Сон-джин — он работал над «Силиконовой дoлиной» и «В Филадельфии всегда солнечно».
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