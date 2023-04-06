Первые зрители в полном восторге от мультфильма «Братья Супер Марио»

Пару дней назад появились рецензии мультфильма «Братья Супер Марио» от различных изданий. Кинокритики разгромили проект в пух и прах, а вот игровые медиа приняли его очень тепло, а теперь сформировалось и мнение зрителей.
Оно оказалось положительным. На сайте Rotten Tomatoes у мультфильма 96% свежести от аудитории, тогда как от критиков всего 53%. Люди, посмотревшие мультфильм, остались от него в восторге. На Metacritic мультфильм тоже приняли тепло — у него 8,7 балла из 10 от аудитории.
Фото: Rotten Tomatoes
Фото: Metacritic
Зрители отмечают, что картина получилась отличной. Многие пишут, что мультфильм вызвал восторг и неподдельные эмоции: слёзы, радость и внутреннее чувство счастья.
Мне очень понравился этот мультфильм! Он получился великолепным, c несколькими по-настоящему весёлыми моментами и несколькими сценами, которые вызвали у меня слёзы! Я был переполнен радостью, увидев так много отсылок на игры, в которые я играл с 80-х годов! Вся моя семья покинула кинозал с улыбкой.
Фильм очень весёлый, он не претенциозен и не подаёт себя как что-то серьёзное. Персонажи забавные, а Боузер просто убийственный!
Невероятный мультфильм. Не могу дождаться сиквел.
Это что-то невероятное. В момент просмотра я почувствовал счастье, а ещё у меня побежали слёзы. Скорее бы вторую часть.
Мультфильм «Братья Супер Марио» уже показывают в кино, но не в России.
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