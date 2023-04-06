«Джон Уик 4» собрал в России больше 600 млн рублей

«Джон Уик 4» очень уверенно чувствует себя в России. Лента Чада Стахелски собрала уже более 600 млн рублей. И это явно не конечный результат — со временем он увеличится.

Таким образом картина занимает четвёртое место по сборам в России за 2023 год. Впереди только «Праведник», «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» и «Чебурашка».

Топ фильмов по сборам в России за 2023 год

«Чебурашка» — 6,7 млрд рублей «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» — 683 млн рулей «Праведник» — 630 млн рублей «Джон Уик 4» — 601,4 млн рублей

Фото: ЕАИС

«Джон Уик 4» вышел в кинотеатрах по всему миру, включая Россию. Лента собрала восторженные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Пятая часть наверняка будет, но пока что Киану Ривз и Чад Стахелски хотят отдохнуть от франшизы.