Бесплатная детективная игра про Соника вошла в тройку лучших игр 2023 года в Steam

1 апреля в Steam вышла The Murder of Sonic the Hedgehog — бесплатная детективная новелла про знаменитого ёжика Соника. Несмотря на относительно несерьёзный характер игры, проект очень понравился геймерам. На момент публикации заметки новелла входит в тройку лучших игр года, выпущенных в Steam — у неё 98% положительных отзывов на площадке.

10 лучших игр 2023 года в Steam по версии игроков Фото: SteamDB

Сюжет игры посвящён тому, как Эми Роуз празднует свой день рождения и устраивает званый ужин по случаю загадочного убийства. Жертвой становится Соник, поэтому все знакомые герои берутся за расследование преступления. Со временем Эми понимает, что всё куда более зловеще, чем кажется на первый взгляд.

В своих обзорах пользователи хвалят юмор, интересный сюжет и общее качество визуальной новеллы. Кто-то даже шутит, что SEGA наконец-то выпустила первую достойную игру про знаменитого ёжика за последние годы.