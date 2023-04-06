«Братья Супер Марио» идут на рекордные сборы в США

5 апреля состоялась мировая премьера мультфильма «Братья Супер Марио в кино», события которого разворачиваются в культовой игровой вселенной Nintendo. По данным портала Film Updates, лента в день выхода собрала в Америке более $ 32 млн. По оценкам экспертов, за пять дней касса проекта перевалит за $ 160 млн, что сделает его самой кассовой экранизацией видеоигр по итогам стартовых сборов на территории Америки.
Аналитики ранее предрекали адаптации невероятно успешный старт: речь шла приблизительно $ 225 млн за первый уикенд не только в Америке, но и во всём мире. Такой вывод они сделали на основе предпокупок билетов в ближайшие выходные.
Если прогноз окажется верным, то «Братья Супер Марио» имеют все шансы стать первым мультфильмом со сборами выше $ 1 млрд после начала пандемии. Сейчас рекорд принадлежит «Миньонам» — картина собрала в мировом прокате $ 940 млн.
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