Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» начнут показывать в России с 13 апреля

6 апреля состоялась мировая премьера мультфильма «Братья Супер Марио в кино» — экранизации культовой серии игр про водопроводчика Марио. Лента совсем скоро доберётся и до России: уже 13 апреля в стране начнутся показы картины как минимум в сети кинотеатров «Мираж». В этот же день мультфильм наверняка доберётся и до многих других киносетей по всей стране.
Фото: «Мираж»
«Братья Супер Марио в кино» адаптируют сюжет игр Mario о водопроводчике Марио, которому необходимо спасти принцессу Пич из лап поработителя миров Боузера. В этом ему поможет его брат Луиджи и другие персонажи волшебного королевства.
Производством фильма занимались студия Illumination и компания Nintendo, а режиссёрами выступили Аарон Хорват и Майкл Еленик. Помимо Криса Пратта, в ленте снялись Аня Тейлор-Джой («Ход королевы») и Джек Блэк («Школа рока»). За саундтрек отвечал Брайан Тайлер («Законопослушный гражданин», Far Cry 3).
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