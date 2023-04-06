Эрена, Леви и Микасу из «Атаки титанов» добавят в Fortnite на следующей неделе

Epic Games в своём «твиттере» сообщила, что облик Эрена — протагониста аниме-сериала «Атака титанов» — добавят в Fortnite уже 11 апреля. Судя по тизеру, который издатель опубликовал в своих соцсетях, в королевскую битву также прибудут и Леви, и Микасой — тоже герой культового аниме про битву человечества с жестокими титанами.

Демонстрация героев «Атаки титанов» в игре Fortnite

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Epic Games.

Кроме скинов, в Fortnite также появятся косметические предметы из вселенной «Атаки титанов» — граффити, украшение на спину, эмоция, раскраски для оружия и кирки, тематический смайлик и баннер. Эрена можно будет получить, пройдя ряд испытаний. А Леви и Микаса можно будет только купить за В-баксы.

Набор тематических предметов из «Атаки титанов» и Эрен

Фото: Epic Games

Фото: Epic Games

Фото: Epic Games

Фото: Epic Games

Фото: Epic Games

Фото: Epic Games

Фото: Epic Games

Фото: Epic Games

В королевской битве Fortnite уже доступны облики Леона Кеннеди из ремейка Resident Evil 4 и Клэр Редфилд из ремейка Resident Evil 2. Купить скины можно за внутриигровую валюту — 2100 В-баксов.