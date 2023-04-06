Эрена, Леви и Микасу из «Атаки титанов» добавят в Fortnite на следующей неделе

Epic Games в своём «твиттере» сообщила, что облик Эрена — протагониста аниме-сериала «Атака титанов» — добавят в Fortnite уже 11 апреля. Судя по тизеру, который издатель опубликовал в своих соцсетях, в королевскую битву также прибудут и Леви, и Микасой — тоже герой культового аниме про битву человечества с жестокими титанами.
Демонстрация героев «Атаки титанов» в игре Fortnite
Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Epic Games.
Кроме скинов, в Fortnite также появятся косметические предметы из вселенной «Атаки титанов» — граффити, украшение на спину, эмоция, раскраски для оружия и кирки, тематический смайлик и баннер. Эрена можно будет получить, пройдя ряд испытаний. А Леви и Микаса можно будет только купить за В-баксы.
Набор тематических предметов из «Атаки титанов» и Эрен
Фото: Epic Games
Фото: Epic Games
Фото: Epic Games
Фото: Epic Games
Фото: Epic Games
Фото: Epic Games
Фото: Epic Games
Фото: Epic Games
В королевской битве Fortnite уже доступны облики Леона Кеннеди из ремейка Resident Evil 4 и Клэр Редфилд из ремейка Resident Evil 2. Купить скины можно за внутриигровую валюту — 2100 В-баксов.
- 6 апреля 2023
-
18:15
-
18:15
-
17:50
-
17:16
-
16:45
-
16:33
-
16:28
-
16:14
-
15:55
-
15:29
-
15:11
-
15:05
-
14:30
-
14:28
-
13:56
-
13:35
-
13:29
-
13:05
-
13:01
-
12:43
-
12:26
-
11:38
-
11:05
-
10:10
-
09:39
-
09:00
-
08:36
-
07:00
-
01:28
-
01:07
-
00:32
-
00:15
-
00:01
- 5 апреля 2023
-
21:36
-
21:13