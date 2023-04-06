Презентация игр gamescom 2023 пройдёт 22 августа

Церемония открытия игровой выставки gamescom 2023 состоится 22 августа, а завершится мероприятие 27 августа. Об этом сообщил знаменитый журналист, ведущий и продюсер Джефф Кили.

Opening Night Live вернётся в прямом эфире во вторник, 22 августа, на Кёльнской ярмарке в Германии. Очень рад вернуться в Кёльн с фанатами и индустрией, чтобы раскрыть для вас важные новости мира видеоигр.

Фото: Twitter

Остальные подробности организаторы выставки озвучат позже. На прошлой неделе организация ESA официально объявила об отмене выставки Е3 2023, которая должна была пройти с 13 по 16 июня в Лос-Анджелесе. Это уже третья неудачная попытка компании вернуться на выставку после начала пандемии. Причина отмены — ESA не смогла привлечь достаточно игровых компаний для оправдания проведения выставки.