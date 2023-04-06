EA может отказаться от ежегодного выпуска футбола с EA Sports FC

Electronic Arts начинает рекламную кампанию EA Sports FC — будущего футбольного симулятора, который придёт на замену FIFA. Издатель представил логотип грядущей серии футсима — он выполнен в треугольном дизайне вместо привычного круглого формата. В ближайшее время логотип можно будет увидеть на футболках спортсменов из топовых лиг, а также на билбордах и других рекламных площадках.

В пресс-релизе представители компании в очередной раз заявили, что EA Sports FC станет центром виртуальных спортивных развлечений, а также символом «инноваций и перемен». Пожалуй, самой важной деталью в сообщении компании стал намёк на то, что в будущем разработчики могут отказаться от ежегодного выпуска очередной части футбольного симулятора в пользу поддержки прошлой части серии.

Однако сейчас авторы сфокусированы на создании EA Sports FC, поэтому всеми деталями авторы поделятся не раньше июля. Релиз проекта всё ещё запланирован на осень 2023 года.

Логотипы EA Sports FC

Фото: EA Sports

Логотип с PlayStation Фото: EA Sports

Логотип с Xbox Фото: EA Sports