Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

EA может отказаться от ежегодного выпуска футбола с EA Sports FC

EA может отказаться от ежегодного выпуска футбола с EA Sports FC
Аудио-версия:
Комментарии

Electronic Arts начинает рекламную кампанию EA Sports FC — будущего футбольного симулятора, который придёт на замену FIFA. Издатель представил логотип грядущей серии футсима — он выполнен в треугольном дизайне вместо привычного круглого формата. В ближайшее время логотип можно будет увидеть на футболках спортсменов из топовых лиг, а также на билбордах и других рекламных площадках.

В пресс-релизе представители компании в очередной раз заявили, что EA Sports FC станет центром виртуальных спортивных развлечений, а также символом «инноваций и перемен». Пожалуй, самой важной деталью в сообщении компании стал намёк на то, что в будущем разработчики могут отказаться от ежегодного выпуска очередной части футбольного симулятора в пользу поддержки прошлой части серии.

Однако сейчас авторы сфокусированы на создании EA Sports FC, поэтому всеми деталями авторы поделятся не раньше июля. Релиз проекта всё ещё запланирован на осень 2023 года.

Логотипы EA Sports FC

Фото: EA Sports

Логотип с PlayStation

Логотип с PlayStation

Фото: EA Sports

Логотип с Xbox

Логотип с Xbox

Фото: EA Sports

Логотип с Nintendo Switch

Логотип с Nintendo Switch

Фото: EA Sports

Материалы по теме
FIFA 24 не будет. Как EA Sports и ФИФА продолжат делать футбольные симуляторы
Видео
FIFA 24 не будет. Как EA Sports и ФИФА продолжат делать футбольные симуляторы
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023