Авторы «Стражей Галактики 3» выпустили видео о съёмках и показали обложку для Empire

Обложку нового номера культового журнала о кино Empire украсили главные герои супергеройской ленты Джеймса Ганна «Стражи Галактики 3». На стандартной обложке все центральные персонажи предстали в своих новых костюмах (кроме Гаморы). А на эксклюзивную поместили только боевого енота Ракету.
Стандартная обложка нового номера Empire со «Стражами Галактики 3»
Фото: Empire/Marvel
Эксклюзивная обложка нового номера Empire с Ракетой из «Стражей Галактики 3»
Фото: Empire/Marvel
В новом номере журнала Empire есть эксклюзивные материалы о съёмках и создании финальной главы приключений «Стражей». Журналисты взяли интервью у режиссёра Джеймса Ганна и актёров — они и поделились всеми подробностями. А Marvel выпустила ролик, в котором масса кадров со съёмок картины, а также комментарии актёров и режиссёра.
Посвящённый «Стражам Галактики 3» ролик от Marvel
Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.
«Стражи Галактики 3» выйдут 5 мая. До России лента, скорее всего, не доберётся.
- 6 апреля 2023
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