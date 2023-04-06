Дэвид Бекхэм — о EA Sports FC: начало новой главы

6 апреля Electronic Arts представила EA Sports FC — будущего футбольного симулятора, который придёт на замену FIFA. Разработчики объявили, что совсем скоро фанаты и обычные зрители смогут увидеть треугольное лого на футболках спортсменов, на билбордах и других рекламных площадках, а футболисты тем временем уже начали публиковать посты с будущей игрой в своих соцсетях.

Одним из первых пост выпустил Дэвид Бекхэм — бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала». В своей записи футболист заявил, что совсем скоро стартует новая футбольная глава, опубликовав изображение в футболке «Реала» с логотипом EA Sports FC.

«Начало новой главы» Фото: Соцсети Дэвида Бекхэма

EA Sports тем временем намекнула на то, что в будущем может отказаться от ежегодного выпуска новых футбольных игр. Впрочем, сейчас об этом думать рано — авторы в поте лица трудятся над EA Sports FC, которая выйдет этой осенью.