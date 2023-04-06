Топовые футбольные клубы поддержали EA Sports FC

6 апреля Electronic Arts представила EA Sports FC — будущий футбольный симулятор, который придёт на замену FIFA. Разработчики объявили, что совсем скоро фанаты и обычные зрители смогут увидеть треугольное лого на футболках спортсменов, на билбордах и других рекламных площадках.
Крупнейшие футбольные клубы со всего мира уже присоединились к анонсу грядущего спортивного симулятора. О своём появлении в EA Sports FC объявили множество известных команд, включая «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Бенфику», «Шальке-04» и «Бока Хуниорс». Клубы при этом опубликовали логотип будущего проекта в стиле собственных цветов.
«Манчестер Сити»
Фото: Соцсети «Манчестер Сити»
«Ливерпуль»
Фото: Соцсети «Ливерпуля»
«Тоттенхэм»
Фото: Соцсети «Тоттенхэма»
«Лидс Юнайтед»
Фото: Соцсети «Лидс Юнайтед»
«Фулхэм»
Фото: Соцсети «Фулхэма»
«Бенфика»
Фото: Соцсети «Бенфики»
«Порту»
Фото: Соцсети «Порту»
«Шальке-04»
Фото: Соцсети «Шальке-04»
«Бока Хуниорс»
Фото: Соцсети «Бока Хуниорс»
«Аякс»
Фото: Соцсети «Аякса»
«Динамо» Загреб
Фото: Соцсети «Динамо» Загреб
Итальянская Серия А
Фото: Соцсети Серии А
Все детали будущего футбольного симулятора EA Sports FC мы узнаем в июле на отдельной презентации Electronic Arts.
- 6 апреля 2023
-
21:13
-
20:45
-
20:23
-
20:11
-
20:03
-
19:38
-
19:17
-
19:15
-
18:49
-
18:36
-
18:15
-
18:15
-
17:50
-
17:16
-
16:45
-
16:33
-
16:28
-
16:14
-
15:55
-
15:29
-
15:11
-
15:05
-
14:30
-
14:28
-
13:56
-
13:35
-
13:29
-
13:05
-
13:01
-
12:43
-
12:26
-
11:38
-
11:05
-
10:10
-
09:39