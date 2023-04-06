Фанаты добавили в ремейк Resident Evil 4 ультрасложный режим
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Моддер под ником Multi выпустил для ремейка Resident Evil 4 ультрасложный режим, который получил название Nightmare V1.0. Мод с новым уровнем сложности можно скачать на сайте Nexus Mods.
Основные геймплейные отличия, которые привносит в ремейк Resident Evil 4 ультрахардкорный режим
- Всё оружие и предметы у торговца стоят в два раза дороже.
- Оружие и различные предметы можно продать только за 25% от их изначальной цены.
- Все враги в игре становятся в разы быстрее, мощнее и опаснее.
- Если Леона схватит недруг и у него не будет ножа, то смерть обеспечена.
- Нож и бронежилет гораздо сложнее ремонтировать.
Моддер отметил, что он продолжит развивать эту модификацию. Он рекомендует начинать прохождение на этом уровне сложности без бонусных предметов и аксессуаров. Но пользователи могут проходить Nightmare V1.0 так, как считают нужным.
В ремейке Resident Evil 4 должен был быть огнемёт. Оружие в файлах игры на ПК нашли датамайнеры. Чтобы добавить его в боевик, моддер под ником upisud20 выпустил модификацию Flame Thrower MOD. Её можно скачать на сайте Nexus Mods.
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