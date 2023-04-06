Авторы Atomic Heart разыгрывают Xbox Series X с дизайном пошлого шкафа Элеоноры

Геймдиректор Atomic Heart Роберт Багратуни запустил в «Твиттере» розыгрыш консоли Xbox Series X в стиле игры. Приставка выглядит как шкаф Элеонора, которая в боевике отличается от других роботов крайне вульгарным характером и поведением.
Условия участия в розыгрыше Xbox Series X в стиле Элеоноры из Atomic Heart
- Нужно быть подписанным на Роберта Багратуни и Mundfish в «Твиттере».
- Поставить лайк посту с анонсом розыгрыша.
- Сделать репост поста с анонсом розыгрыша на свою страницу с тегом #AtomicNora.
Больше подробностей о конкурсе можно узнать, перейдя на официальный сайт Mundfish по этой ссылке.
Фотографии Xbox Series X в стиле Элеоноры из Atomic Heart
Фото: Mundfish/Microsoft
Фото: Mundfish/Microsoft
Авторы Atomic Heart выпустили для игры патч 1.4.0.0. Апдейт пока доступен для пользователей Steam и консолей, когда он доберётся до VK Play, пока неизвестно.
Патч добавляет режим 120 Гц на консольные версии Atomic Heart. На всех версиях игры теперь также можно менять размер субтитров и элементов UHD. Авторы исправили и проблему, из-за которой в боевике открывались не все ачивки.
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