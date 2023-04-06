Скоро в Diablo 3 стартует 29-й сезон — он станет последним

Генеральный директор Blizzard и ответственный за франшизу Diablo Род Фергюссон в беседе с журналистами Wowhead заявил, что грядущий 29-й сезон Diablo 3 станет для игры финальным. Как минимум он будет последним с точки зрения нового контента.

Род подчеркнул, что 29-й сезон будет «не таким богатым», как 28-й. По его словам, в новом сезоне «Нефалем, возможно, не получит привычных новых доспехов и косметики для питомцев, к которым они привыкли».

Броня, вероятно, наиболее вероятный аспект, который будет урезан в 29-м сезоне, так как она требует больше всего работы. Но посмотрим.

Начиная с 30-го сезона в Diablo 3 будет повторяться контент из предыдущих сезонов. Напомним, игре в этом году стукнет целых 11 лет. После выхода четвёртой части цикла «трёшка» сможет спокойно уйти на пенсию, а разработчики смогут сосредоточиться на новой игре.

Дата релиза 29-го сезона Diablo 3 пока неизвестна. А Diablo 4 выйдет на ПК и консолях в июне этого года. Blizzard уже назвала точное время релиза.