Скоро в Diablo 3 стартует 29-й сезон — он станет последним

Генеральный директор Blizzard и ответственный за франшизу Diablo Род Фергюссон в беседе с журналистами Wowhead заявил, что грядущий 29-й сезон Diablo 3 станет для игры финальным. Как минимум он будет последним с точки зрения нового контента.
Род подчеркнул, что 29-й сезон будет «не таким богатым», как 28-й. По его словам, в новом сезоне «Нефалем, возможно, не получит привычных новых доспехов и косметики для питомцев, к которым они привыкли».
Броня, вероятно, наиболее вероятный аспект, который будет урезан в 29-м сезоне, так как она требует больше всего работы. Но посмотрим.
Начиная с 30-го сезона в Diablo 3 будет повторяться контент из предыдущих сезонов. Напомним, игре в этом году стукнет целых 11 лет. После выхода четвёртой части цикла «трёшка» сможет спокойно уйти на пенсию, а разработчики смогут сосредоточиться на новой игре.
Дата релиза 29-го сезона Diablo 3 пока неизвестна. А Diablo 4 выйдет на ПК и консолях в июне этого года. Blizzard уже назвала точное время релиза.
- 6 апреля 2023
-
21:46
-
21:13
-
20:45
-
20:23
-
20:11
-
20:03
-
19:38
-
19:17
-
19:15
-
18:49
-
18:36
-
18:15
-
18:15
-
17:50
-
17:16
-
16:45
-
16:33
-
16:28
-
16:14
-
15:55
-
15:29
-
15:11
-
15:05
-
14:30
-
14:28
-
13:56
-
13:35
-
13:29
-
13:05
-
13:01
-
12:43
-
12:26
-
11:38
-
11:05
-
10:10