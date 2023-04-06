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Звезда «Исчезнувшей» Эмили Ратаковски объявила об уходе из кино

Звезда «Исчезнувшей» Эмили Ратаковски объявила об уходе из кино
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Британская актриса Эмили Ратаковски, сыгравшая одну из главных ролей в триллере Дэвида Финчера «Исчезнувшая», объявила об уходе из кино. 31-летняя артистка заявила, что попросту не понимает Голливуд — продюсеры киностудий обращали куда больше внимания на её внешность, чем на актёрский талант.

Я не думала: «О, я настоящая актриса, и это мой выход». Я чувствовала себя куском мяса, который люди осуждали, говоря: «Есть ли у неё что-нибудь ещё, кроме груди?

После дебюта в «Исчезнувшей» Ратаковски сыграла несколько второстепенных ролей в фильмах «Красотка на всю голову» и «Искусство обмана». Однако девушка всегда хотела получить главную роль и показать зрителям, чего она на самом деле стоит. За последние девять лет девушка прошла множество прослушиваний — и ей так и не удалось достичь желаемого.

Судя по всему, после ухода из кино Ратаковски сфокусируется на модельном бизнесе, в котором она работает с 14 лет.

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