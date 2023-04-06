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50 лучших фильмов 21 века по версии критиков из The Hollywood Reporter

50 лучших фильмов XXI века по версии The Hollywood Reporter
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Авторитетное издание The Hollywood Reporter опубликовало топ из 50 лучших фильмов XXI века. Редакция портала отбирала фильмы совместно — то есть за появление того или иного в списке должны были проголосовать все участники голосования.

Лучшим фильмом XXI века авторы признали японскую драму «Один и два» (2000) Эдварда Яна. Лента рассказывает о мужчине за 40, который отчаялся и больше не видит смысла в жизни. В какой-то момент он встречает свою первую любовь и получает шанс начать всё сначала.

На втором месте оказалась драмеди братьев Коэнов «Внутри Льюина Дэвиса» (2013) с Оскаром Айзеком. Лента рассказывает о музыканте, который с трудом перебивается между выступлениями в клубах и записями на радио. Замкнул тройку «Собиратели и собирательница» (2000) — французская документальная лента, повествующая об огромной разнице в уровне жизни населения планеты Земля.

В топ-50 также попала российская картина «Возвращение» (2003) Андрея Звягинцева. Фильм занимает 32-ю строчку. С полным списком лучших картин за последние 22 года можно ознакомиться по этой ссылке.

10 лучших фильмов XXI века по версии The Hollywood Reporter

  1. «Один и два» (2000) — Эдвард Ян
  2. «Внутри Льюина Дэвиса» (2013) — Итан Коэн, Джоэл Коэн
  3. «Собиратели и собирательница» (2000) — Аньес Варда
  4. «Зодиак» (2007) — Дэвид Финчер
  5. «Малхолланд Драйв» (2001) — Дэвид Линч
  6. «Унесённые призраками» (2001) — Хаяо Миядзаки
  7. «Горбатая гора» (2005) — Энг Ли
  8. «Любовное настроение» (2000) — Вонг Кар-Вай
  9. «4 месяца, 3 недели и 2 дня» (2007) — Кристиан Мунджиу
  10. «Прочь» (2017) — Джордан Пил
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