50 лучших фильмов XXI века по версии The Hollywood Reporter

Авторитетное издание The Hollywood Reporter опубликовало топ из 50 лучших фильмов XXI века. Редакция портала отбирала фильмы совместно — то есть за появление того или иного в списке должны были проголосовать все участники голосования.
Лучшим фильмом XXI века авторы признали японскую драму «Один и два» (2000) Эдварда Яна. Лента рассказывает о мужчине за 40, который отчаялся и больше не видит смысла в жизни. В какой-то момент он встречает свою первую любовь и получает шанс начать всё сначала.
На втором месте оказалась драмеди братьев Коэнов «Внутри Льюина Дэвиса» (2013) с Оскаром Айзеком. Лента рассказывает о музыканте, который с трудом перебивается между выступлениями в клубах и записями на радио. Замкнул тройку «Собиратели и собирательница» (2000) — французская документальная лента, повествующая об огромной разнице в уровне жизни населения планеты Земля.
В топ-50 также попала российская картина «Возвращение» (2003) Андрея Звягинцева. Фильм занимает 32-ю строчку. С полным списком лучших картин за последние 22 года можно ознакомиться по этой ссылке.
10 лучших фильмов XXI века по версии The Hollywood Reporter
- «Один и два» (2000) — Эдвард Ян
- «Внутри Льюина Дэвиса» (2013) — Итан Коэн, Джоэл Коэн
- «Собиратели и собирательница» (2000) — Аньес Варда
- «Зодиак» (2007) — Дэвид Финчер
- «Малхолланд Драйв» (2001) — Дэвид Линч
- «Унесённые призраками» (2001) — Хаяо Миядзаки
- «Горбатая гора» (2005) — Энг Ли
- «Любовное настроение» (2000) — Вонг Кар-Вай
- «4 месяца, 3 недели и 2 дня» (2007) — Кристиан Мунджиу
- «Прочь» (2017) — Джордан Пил
- 7 апреля 2023
-
00:08
- 6 апреля 2023
-
23:39
-
23:17
-
21:46
-
21:13
-
20:45
-
20:23
-
20:11
-
20:03
-
19:38
-
19:17
-
19:15
-
18:49
-
18:36
-
18:15
-
18:15
-
17:50
-
17:16
-
16:45
-
16:33
-
16:28
-
16:14
-
15:55
-
15:29
-
15:11
-
15:05
-
14:30
-
14:28
-
13:56
-
13:35
-
13:29
-
13:05
-
13:01
-
12:43
-
12:26