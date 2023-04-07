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Актёр Джек Блэк хотел бы увидеть экранизацию Red Dead Redemption

Актёр Джек Блэк хотел бы увидеть экранизацию Red Dead Redemption
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Джек Блэк, озвучивший злодея Боузера в недавней экранизации «Братья Супер Марио в кино», дал большое интервью телеканалу BBC. В нём актёр порассуждал об адаптациях видеоигр как таковых, в том числе похвалив сериал The Last of Us, снятый по одноимённой игре.

Блэк также отметил, что у него на примете есть игры, которые просто обязаны получить достойную экранизацию. Среди них — Red Dead Redemption, сюжет которой артист сравнивает с недавним шоу от HBO. При этом актёр не уточнил, речь идёт о первой или второй части вестерна Rockstar Games.

Есть ещё несколько отличных игр, которые должны получить адаптацию в кино или на телевидении. Может быть, снимут экранизацию Red Dead Redemption? А ведь она того стоит, ведь сюжет там так же хорош, как и в The Last of Us — а может, даже и лучше.

Помимо актёрской карьеры, Джек Блэк также известен по озвучке персонажей видеоигр Тима Шейфера. Например, он сыграл Эдди Риггса в Brutal Legend и эпизодического героя в Broken Age.

Премьера «Братья Супер Марио в кино» состоялась 6 апреля. До России лента доберётся уже 13-го числа.

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