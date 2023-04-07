Стала известна причина смерти актёра Лэнса Реддика
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Изданию TMZ стала известна точная причина смерти Лэнса Реддика. Судя по опубликованным документам, актёр умер из-за ишемической болезни сердца и влияния на организм атеросклеротического заболевания коронарных артерий. В документах также сказано, что актёр будет кремирован.
Лэнс Реддик умер 17 марта в возрасте 60 лет. За свою карьеру он снялся более чем в 100 проектах, включая культовые сериалы «Прослушка», «Грань» и «Остаться в живых». Актёр также сыграл консьержа в «Джоне Уике», Сайленса в Horizon Zero Dawn, а также Мартина Хэтча в Quantum Break.
Ранее с артистом уже попрощались его бывшие коллеги и друзья, включая съёмочную команду «Джона Уика», а также разработчики из Guerrilla Games, Remedy и Bungie.
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