В дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 не будет русской озвучки

В конце 2022 года Егор Васильев, озвучивший Ви в Cyberpunk 2077, дал фанатам надежду на то, что дополнение Phantom Liberty получит официальную озвучку на русском языке. Похоже, что дубляжа в итоге не будет.
Об этом рассказала актриса Юлия Горохова, которая озвучила женскую версию Ви. По её словам, никаких разговоров о работе над Phantom Liberty нет, актёров не уведомляют. Говорит об этом актриса с отметки 37:30.
При всём этом Юлии очень обидно за потерянную связь с CD Projekt RED, поскольку до этого они отлично сотрудничали и создавали Cyberpunk 2077, который актриса назвала «нашим детищем».
Меня очень сильно обидела история с Cyberpunk 2077 и дополнением, правда. Потому что мы были с ними на связи, мы создавали вместе проект. Мы жертвы обстоятельств, безусловно. И они тоже. Нюансов не знаю, русской озвучки не будет.
Видео доступно на YouTube-канале «Лава Лампа». Права на видео принадлежат «Лава Лампа».
Дополнение Phantom Liberty выйдет в этом году для ПК, PS5 и Xbox Series.
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