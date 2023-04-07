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Продажи ремейка Resident Evil 4 достигли 4 млн копий — за 12 дней с релиза

Продажи ремейка Resident Evil 4 достигли 4 млн копий — за 12 дней с релиза
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Capcom на сайте обновила информацию о продажах ремейка Resident Evil 4. Стало известно, что тираж тайтла превысил 4 млн копий. На достижение такого результата проекту понадобилось всего 12 дней — он вышел 24 марта.

Capcom поблагодарила аудиторию и критиков за тёплый приём игры и подчеркнула, что этот фактор сыграл решающую роль в отличных продажах. Авторы уверены, что увеличить продажи поможет и режим «Наёмники», который сегодня вышел для игры в виде бесплатного обновления.

В ремейке Resident Evil 4 нужно играть за оперативника Леона Кеннеди и найти дочь президента, которую похитила группа сектантов для совершения своих целей.

Ремейк Resident Evil 4 доступен на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. На Xbox One тайтл не вышел.

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