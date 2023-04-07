Семья Лэнса Реддика отвергла информацию о причине смерти актёра

Издание TMZ распространило информацию о причинах смерти актёра Лэнса Реддика. Оно отметило, что актёр ушёл из жизни из-за ишемической болезни сердца и влияния на организм атеросклеротического заболевания коронарных артерий.

Издание Deadline сообщило, что семья Реддика не согласилась с причиной, указанной коронером. Адвокат семьи Джеймс Хорнстайн подчеркнул, что причина смерти до сих пор не была доказана вскрытием. К тому же она не соответствует стилю жизни актёра.

Лэнс был самым физически здоровым человеком, которого я когда-либо знал. Информация, указанная в свидетельстве о смерти, полностью противоречит его образу жизни.

Хорнстайн подчернул, что Реддик ежедневно занимался в своём домашнем тренажёрном зале, делая интенсивные кардиотренировки и соблюдая строгую диету. Более того, во время работы вне дома актёр просил, чтобы рядом с ним были тренажёры.