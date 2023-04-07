Семья Лэнса Реддика отвергла информацию о причине смерти актёра
Поделиться
Издание TMZ распространило информацию о причинах смерти актёра Лэнса Реддика. Оно отметило, что актёр ушёл из жизни из-за ишемической болезни сердца и влияния на организм атеросклеротического заболевания коронарных артерий.
Издание Deadline сообщило, что семья Реддика не согласилась с причиной, указанной коронером. Адвокат семьи Джеймс Хорнстайн подчеркнул, что причина смерти до сих пор не была доказана вскрытием. К тому же она не соответствует стилю жизни актёра.
Лэнс был самым физически здоровым человеком, которого я когда-либо знал. Информация, указанная в свидетельстве о смерти, полностью противоречит его образу жизни.
Хорнстайн подчернул, что Реддик ежедневно занимался в своём домашнем тренажёрном зале, делая интенсивные кардиотренировки и соблюдая строгую диету. Более того, во время работы вне дома актёр просил, чтобы рядом с ним были тренажёры.
Комментарии
- 7 апреля 2023
-
11:00
-
10:44
-
09:56
-
09:42
-
09:02
-
08:42
-
02:04
-
00:58
-
00:08
- 6 апреля 2023
-
23:39
-
23:17
-
21:46
-
21:13
-
20:45
-
20:23
-
20:11
-
20:03
-
19:38
-
19:17
-
19:15
-
18:49
-
18:36
-
18:15
-
18:15
-
17:50
-
17:16
-
16:45
-
16:33
-
16:28
-
16:14
-
15:55
-
15:29
-
15:11
-
15:05
-
14:30
Партнерский контент