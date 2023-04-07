Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Человек-муравей 3» возглавил топ пиратских фильмов в России за февраль

Компания Group-IB по просьбе издания «Бюллетень кинопрокатчика» составила список из наиболее популярных фильмов у пиратов в России в марте. Лидером стала картина «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Второе место заняла лента «Лютер: Павшее солнце», а «Кит» с Бренданом Фрейзером в главной роли расположился на пятой строчке. Российская картина «Ампир V» заняла шестое место, а «Кокаиновый медведь» — десятое.

Топ самых популярных фильмов у пиратов в России в марте

«Человек-муравей и Оса: Квантомания». «Лютер: Павшее солнце». «Супер Майк: Последний танец». «Мой ужасный сосед». «Кит». «Ампир V». «Пропавшая без вести». «У нас привидение!» «Один настоящий день». «Кокаиновый медведь».

Список самых популярных пиратских фильмов за апрель появится в начале мая.