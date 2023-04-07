«Человек-муравей 3» возглавил топ пиратских фильмов в России за февраль
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Компания Group-IB по просьбе издания «Бюллетень кинопрокатчика» составила список из наиболее популярных фильмов у пиратов в России в марте. Лидером стала картина «Человек-муравей и Оса: Квантомания».
Второе место заняла лента «Лютер: Павшее солнце», а «Кит» с Бренданом Фрейзером в главной роли расположился на пятой строчке. Российская картина «Ампир V» заняла шестое место, а «Кокаиновый медведь» — десятое.
Топ самых популярных фильмов у пиратов в России в марте
- «Человек-муравей и Оса: Квантомания».
- «Лютер: Павшее солнце».
- «Супер Майк: Последний танец».
- «Мой ужасный сосед».
- «Кит».
- «Ампир V».
- «Пропавшая без вести».
- «У нас привидение!»
- «Один настоящий день».
- «Кокаиновый медведь».
Список самых популярных пиратских фильмов за апрель появится в начале мая.
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