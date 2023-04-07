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«Человек-муравей 3» возглавил топ пиратских фильмов в России за февраль

«Человек-муравей 3» возглавил топ пиратских фильмов в России за февраль
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Компания Group-IB по просьбе издания «Бюллетень кинопрокатчика» составила список из наиболее популярных фильмов у пиратов в России в марте. Лидером стала картина «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Второе место заняла лента «Лютер: Павшее солнце», а «Кит» с Бренданом Фрейзером в главной роли расположился на пятой строчке. Российская картина «Ампир V» заняла шестое место, а «Кокаиновый медведь» — десятое.

Топ самых популярных фильмов у пиратов в России в марте

  1. «Человек-муравей и Оса: Квантомания».
  2. «Лютер: Павшее солнце».
  3. «Супер Майк: Последний танец».
  4. «Мой ужасный сосед».
  5. «Кит».
  6. «Ампир V».
  7. «Пропавшая без вести».
  8. «У нас привидение!»
  9. «Один настоящий день».
  10. «Кокаиновый медведь».

Список самых популярных пиратских фильмов за апрель появится в начале мая.

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