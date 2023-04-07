Для ремейка Resident Evil 4 выпустили бесплатный режим «Наёмники»

Capcom выпустила для ремейка Resident Evil 4 бесплатное обновление с режимом «Наёмники». К тому же апдейт получила и сама игра. Режим можно загрузить для ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.

В «Наёмниках» нужно играть за одного из четырёх персонажей: Леона Кеннеди, Луиса Серру, Краузера или Ханка. Выбрав героя и его снаряжение, вы отправитесь на одну из выбранных локаций и будете убивать противников за определённое время. Ваша цель — убить как можно больше врагов.

В честь выхода режима Capcom опубликовала особый трейлер, в котором можно увидеть геймплейные фрагменты за Леона.

Видео доступно на YouTube-канале Resident Evil. Права на видео принадлежат Capcom.

Ремейк Resident Evil 4 доступен на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.