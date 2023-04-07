Хью Джекман здоров — у него не было рецидива рака кожи
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Несколько дней назад стало известно, что у Хью Джекмана, который в прошлом боролся с раком кожи, вновь случился рецидив болезни. По крайней мере, именно так подавалась информация, однако на деле всё обошлось.
Актёр сообщил, что никакого рецидива не было, а анализы на проверку болезни показали отрицательный результат. Джекман поблагодарил фанатов и СМИ за поддержку.
Мои биопсии оказались отрицательными. Спасибо вам всем за любовь. Я её чувствую! Пожалуйста, не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом с высоким уровнем SPF. В любое время года.
Джекман активно тренируется и приводит своё тело в порядок для возвращения к роли Росомахи в «Дэдпуле 3». Актёр периодически делится своими упражнениями в соцсетях.
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