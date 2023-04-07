Бывший гендиректор Marvel Айзек Перлмуттер объяснил, почему его уволили из компании

В конце марта генеральный директор Marvel Entertainment и известный финансист Айзек Перлмуттер попал под сокращение. Он руководил подразделением с его основания в 1998 году и принимал множество важных решений в компании.

На днях 80-летний топ-менеджер дал небольшое интервью изданию WSJ, в котором более подробно рассказал о своём увольнении. По словам Перлмуттера, волна массовых сокращений стала удобным поводом для Disney, чтобы избавиться от него.

Это всего лишь удобный предлог для того, чтобы избавиться от давнего руководителя, который был достаточно смелым для того, чтобы оспаривать вектор ведения бизнеса компании. Я не сомневаюсь, что моё увольнение вызвано фундаментальными разногласиями между мной и руководством Disney, потому что я беспокоюсь о возврате инвестиций.

Топ-менеджер заявил, что всегда в первую очередь думал о благе компании, однако у творческих людей в Disney «оказалось много власти». Судя по всему, Перлмуттер намекает в том числе на главу киновселенной Marvel Кевина Файги, которого гендиректор хотел уволить ещё в 2015 году. Однако тогда за Файги заступился глава Disney Боб Айгер, отстранив Перлмуттера от производства кинокомиксов.