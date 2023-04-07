Глава киновселенной Marvel Кевин Файги причастен к успеху «Джона Уика»

Режиссёр всех частей «Джона Уика» Чад Стахелски в интервью Looper рассказал, что в своё время глава киновселенной Marvel Кевин Файги очень помог ему в построении франшизы.
По словам Стахелски, после первого «Джона Уика» он обратился за поддержкой к Кевину Файги, а тот любезно согласился помочь ему определиться с видением киновселенной. Важный урок, который Файги дал Стахелски, в том, чтобы развивать тех персонажей, которые действительно нравятся.
Также Чад отметил, что у Кевина Файги тогда, да и сейчас очень плотный график, однако он смог выделить пару часов, чтобы помочь своему коллеге.
Я сказал ему, что я думаю, и он очень любезно поделился со мной своими мыслями о построении мира и франшизах. Я не знаю, брали ли вы когда-нибудь интервью у Кевина, но вы разговариваете не с бизнесменом. Вы разговариваете не с исполнительным директором. Вы разговариваете с фанатом. Что бы он вам ни говорил, он делает это с восторгом.
В целом Файти посоветовал Стахелски следовать своему сердцу и делать так, как действительно хочешь. Чад прислушался к этому совету и, судя по всему, успешно, поскольку во франшизе «Джон Уик» уже четыре фильма.
«Джон Уик 4», кстати, идёт в кинотеатрах, даже в России.
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