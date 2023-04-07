Интернетом в России и странах СНГ пользуются более 95 млн человек

По информации газеты «Коммерсантъ», ежедневно российский сегмент интернета посещают более 95 млн россиян. Об этом сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко в поздравлении с Днём Рунета.

Как отметил Чернышенко, с уходом западных компаний у российских разработчиков появились большие возможности для реализации чего-то своего.

Сегодня ежедневная аудитория Рунета составляет 95,3 млн человек страны. С уходом западных компаний у отечественных разработчиков и вендоров появилось окно возможностей в виде огромного заказа на новые решения.

Дмитрий Чернышено подчеркнул, что, по данным аналитиков Российской ассоциации электронных коммуникаций, вклад Рунета в экономику страны по итогам 2022 года может составить почти 12 трлн рублей.