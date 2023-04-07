Интернетом в России и странах СНГ пользуются более 95 млн человек
Поделиться
По информации газеты «Коммерсантъ», ежедневно российский сегмент интернета посещают более 95 млн россиян. Об этом сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко в поздравлении с Днём Рунета.
Как отметил Чернышенко, с уходом западных компаний у российских разработчиков появились большие возможности для реализации чего-то своего.
Сегодня ежедневная аудитория Рунета составляет 95,3 млн человек страны. С уходом западных компаний у отечественных разработчиков и вендоров появилось окно возможностей в виде огромного заказа на новые решения.
Дмитрий Чернышено подчеркнул, что, по данным аналитиков Российской ассоциации электронных коммуникаций, вклад Рунета в экономику страны по итогам 2022 года может составить почти 12 трлн рублей.
Комментарии
- 7 апреля 2023
-
13:52
-
13:51
-
13:28
-
13:25
-
13:04
-
12:41
-
12:35
-
11:48
-
11:00
-
10:44
-
09:56
-
09:42
-
09:02
-
08:42
-
02:04
-
00:58
-
00:08
- 6 апреля 2023
-
23:39
-
23:17
-
21:46
-
21:13
-
20:45
-
20:23
-
20:11
-
20:03
-
19:38
-
19:17
-
19:15
-
18:49
-
18:36
-
18:15
-
18:15
-
17:50
-
17:16
-
16:45
Партнерский контент