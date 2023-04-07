В Steam раздают стратегию Battlestar Galactica Deadlock по «Звёздному крейсеру «Галактика»

В Steam стартовала новая раздача — на сей раз студия Black Lab Games дарит Battlestar Galactica Deadlock. Это космическая стратегия, события которой разворачиваются во вселенной сериала «Звёздный крейсер «Галактика».
Видео доступно на YouTube-канале SlitherineGames. Права на видео принадлежат SlitherineGames
В Deadlock игрокам предстоит взять на себя командование Колониальным флотом во время Первой сайлонской войны. Командиру нужно будет создавать флот, нанимать офицерский состав и защитить человечество любой ценой.
Battlestar Galactica Deadlock вышла в 2017 году и получила в целом положительные отзывы от игроков и критиков. За шесть лет с релиза для игры вышло несколько крупных дополнений, которые расширяют сюжетную кампанию и добавляют новый контент.
«Звёздный крейсер «Галактика» — культовый фантастический сериал, выходивший с 2004 по 2009 год. Шоу рассказывает о войне людей с сайлонами — разумными роботами, умеющими принимать человеческий облик. Они уничтожили практически всё человечество: остатки людей выживают на космическом крейсере «Галактика», попутно сталкиваясь с различными трудностями.
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