Авторы ремейка Splinter Cell теперь работают над новыми частями Far Cry

Согласно новым вакансиям, студия Ubisoft Toronto подключилась к работе над новой частью Far Cry. Об этом сообщил журналист Том Хендерсон со ссылкой на сайт канадской студии. С недавних пор в Ubisoft Toronto требуются больше 10 сотрудников, которые будут трудиться над новой частью серии.
При этом за основную разработку всё ещё отвечает Ubisoft Montreal — флагманская студия компании, в которой работают около 4000 человек. Судя по всему, разработчикам понадобилась помощь коллег, которые сейчас разрабатывают ремейк Splinter Cell. Возможно, Ubisoft решила отдать приоритет Far Cry, поэтому переиздания культового стелс-экшена наверняка придётся ждать ещё дольше.
Сама Ubisoft пока не анонсировала следующую часть Far Cry. По сообщениям инсайдеров, компания работает сразу над двумя играми в серии: одна развернётся на Аляске, а вторая станет мультиплеерным ответвлением.
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