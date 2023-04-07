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Второй сезон сериала «Андор» по «Звёздным войнам» выйдет в августе 2024 года

Второй сезон сериала «Андор» по «Звёздным войнам» выйдет в августе 2024 года
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На фестивале Star Wars Celebration создатель «Андора» Тони Гилрой рассказал о производстве второго сезона сериала. По его словам, создание шоу идёт по расписанию: авторы отсняли примерно половину материала и планируют завершить съёмки до конца августа. Затем сериал пробудет почти год на постпроизводстве и выйдет примерно в августе 2024 года.

Мы начали съёмки в ноябре. Мы уже примерно на полпути и идём по расписанию. Мы будем снимать до августа, а потом потратим около года на постпроизводство. Думаю, продолжение выйдет уже в следующем августе.

Первый сезон «Андора» вышел осенью 2022 года и стал одним из самых высокооценённых шоу в истории «Звёздных войн». Критики и зрители в один голос заявляют, что Тони Гилрою удалось создать «Star Wars для взрослых» из-за проработанных персонажей, хорошего сценария и отличной актёрской игры.

Сериал рассказывает о предыстории Кассиана Андора, одного из членов отряда «Изгой-один», добывшего чертежи Звезды смерти. Второй сезон станет для «Андора» последним.

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