Сериал «Звёздные войны: Аколит» выйдет в 2024 году
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Во время конференции Star Wars Celebration стало известно, что сериал «Звёздные войны: Аколит» выйдет в 2024 году. Премьера состоится в сервисе Disney+, который не работает в России.
Также стало известно, что съёмки шоу завершатся в мае этого года. Вместе с новой информацией создатели сериала представили свежий логотип. Его можно увидеть ниже.
Новое лого
Фото: Disney
Старое лого
Что стало известно о шоу?
- Его создатели вдохновлялись фильмами Акиры Куросавы. Авторы черпали вдохновение, например, из ленты «Три негодяя в скрытой крепости».
- В «Аколите» зрители узнают историю франшизы с точки зрения злодеев.
- Звезда «Логана» Дафни Кин, сыгравшая в шоу, много тренировалась для своей роли. У её персонажа будет световой меч.
- События шоу развернутся задолго до событий первого эпизода «Звёздных войн».
На Star Wars Celebration присутствующим показали и первые кадры шоу, которые, возможно, доберутся до Сети.
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