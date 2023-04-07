Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Звёздные войны: Аколит» выйдет в 2024 году

Сериал «Звёздные войны: Аколит» выйдет в 2024 году
Аудио-версия:
Комментарии

Во время конференции Star Wars Celebration стало известно, что сериал «Звёздные войны: Аколит» выйдет в 2024 году. Премьера состоится в сервисе Disney+, который не работает в России.

Также стало известно, что съёмки шоу завершатся в мае этого года. Вместе с новой информацией создатели сериала представили свежий логотип. Его можно увидеть ниже.

Новое лого

Фото: Disney

Старое лого

Что стало известно о шоу?

  • Его создатели вдохновлялись фильмами Акиры Куросавы. Авторы черпали вдохновение, например, из ленты «Три негодяя в скрытой крепости».
  • В «Аколите» зрители узнают историю франшизы с точки зрения злодеев.
  • Звезда «Логана» Дафни Кин, сыгравшая в шоу, много тренировалась для своей роли. У её персонажа будет световой меч.
  • События шоу развернутся задолго до событий первого эпизода «Звёздных войн».

На Star Wars Celebration присутствующим показали и первые кадры шоу, которые, возможно, доберутся до Сети.

Материалы по теме
Николас Кейдж не хочет быть частью вселенной «Звёздные войны». Он фанат «Стартрека»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023