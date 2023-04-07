Во время конференции Star Wars Celebration стало известно, что сериал «Звёздные войны: Аколит» выйдет в 2024 году. Премьера состоится в сервисе Disney+, который не работает в России.

Также стало известно, что съёмки шоу завершатся в мае этого года. Вместе с новой информацией создатели сериала представили свежий логотип. Его можно увидеть ниже.

Новое лого

Фото: Disney

Старое лого

Что стало известно о шоу?

Его создатели вдохновлялись фильмами Акиры Куросавы. Авторы черпали вдохновение, например, из ленты «Три негодяя в скрытой крепости».

В «Аколите» зрители узнают историю франшизы с точки зрения злодеев.

Звезда «Логана» Дафни Кин, сыгравшая в шоу, много тренировалась для своей роли. У её персонажа будет световой меч.

События шоу развернутся задолго до событий первого эпизода «Звёздных войн».

На Star Wars Celebration присутствующим показали и первые кадры шоу, которые, возможно, доберутся до Сети.