В Steam вышла «Кужлевка» — игра о вторжении инопланетян со звёздами отечественного дубляжа
Поделиться
6 апреля в Steam вышла «Кужлевка» — приключенческая игра от студии Callback. События проекта разворачиваются в 1992 году в российской глубинке, в которую прилетают инопланетяне. Теперь жителям необходимо познакомиться с пришельцами и выяснить, что именно они замышляют.
Игра доступна в российском Steam по цене в 500 рублей. До 13 апреля её можно купить за 450 рублей со скидкой в 10%.
Видео доступно на YouTube-канале Callback. Права на видео принадлежат Callback
Инопланетный корабль терпит крушение в отдалённой российской деревушке, превратив погибающий колхоз в мостик между мирами. Исход этой встречи и выводы, которые инопланетяне сделают о нашей цивилизации, зависят от ваших действий и решений!
Примечательно, что к озвучке «Кужлевки» привлекли звёзд отечественного дубляжа. Жителей деревни озвучивают в том числе Всеволод Кузнецов (Геральт из «Ведьмака»), Борис Репетур (передача «От винта!»), Владимир Голицын (Итан Уинтерс из Resident Evil Village) и Игорь Старосельцев (русский голос Моргана Фримана).
Комментарии
- 7 апреля 2023
-
15:17
-
15:10
-
15:09
-
14:59
-
14:46
-
14:45
-
14:20
-
14:15
-
13:52
-
13:51
-
13:28
-
13:25
-
13:04
-
12:41
-
12:35
-
11:48
-
11:00
-
10:44
-
09:56
-
09:42
-
09:02
-
08:42
-
02:04
-
00:58
-
00:08
- 6 апреля 2023
-
23:39
-
23:17
-
21:46
-
21:13
-
20:45
-
20:23
-
20:11
-
20:03
-
19:38
-
19:17
Партнерский контент