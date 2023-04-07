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В Steam вышла «Кужлевка» — игра о вторжении инопланетян в Россию со звёздами отечественного дубляжа

В Steam вышла «Кужлевка» — игра о вторжении инопланетян со звёздами отечественного дубляжа
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6 апреля в Steam вышла «Кужлевка» — приключенческая игра от студии Callback. События проекта разворачиваются в 1992 году в российской глубинке, в которую прилетают инопланетяне. Теперь жителям необходимо познакомиться с пришельцами и выяснить, что именно они замышляют.

Игра доступна в российском Steam по цене в 500 рублей. До 13 апреля её можно купить за 450 рублей со скидкой в 10%.

Видео доступно на YouTube-канале Callback. Права на видео принадлежат Callback

Инопланетный корабль терпит крушение в отдалённой российской деревушке, превратив погибающий колхоз в мостик между мирами. Исход этой встречи и выводы, которые инопланетяне сделают о нашей цивилизации, зависят от ваших действий и решений!

Примечательно, что к озвучке «Кужлевки» привлекли звёзд отечественного дубляжа. Жителей деревни озвучивают в том числе Всеволод Кузнецов (Геральт из «Ведьмака»), Борис Репетур (передача «От винта!»), Владимир Голицын (Итан Уинтерс из Resident Evil Village) и Игорь Старосельцев (русский голос Моргана Фримана).

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