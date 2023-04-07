«Я искал его всю свою жизнь» — вышел новый трейлер «Индианы Джонса 5» с Харрисоном Фордом

Disney выпустила уже третий трейлер «Индианы Джонса 5» с подзаголовком Dial of Destiny («Колесо судьбы»). В ролике можно увидеть завязку будущей картины: престарелый археолог уже давно завязал с приключениями, однако его крёстная дочь Хеленa втягивает его в поиски давно утерянного артефакта, который также разыскивает бывший нацист и ныне член NASA Юрген Воппер.

Видео доступно на YouTube-канале Lucasfilm. Права на видео принадлежат Lucasfilm

К главной роли вернулся Харрисон Форд, вместе с ним в картине снялись Мадс Миккельсен (Death Stranding), Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»), Бойд Холбрук («Логан») и Антонио Бандерас («Анчартед: На картах не значится»). Режиссёром ленты выступил Джеймс Мэнголд («Логан»).

Премьера «Индианы Джонса и Колеса судьбы» состоится 30 июня 2023 года.

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