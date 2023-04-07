The Elder Scrolls Online стала временно бесплатной в Steam. Как скачать игру в России?

Bethesda начала праздновать девятилетие ролевого онлайн-экшена The Elder Scrolls Online. В честь дня рождения авторы сделали игру временно бесплатной на консолях и ПК в Steam. Опробовать её можно до 17 апреля. К сожалению, российские игроки не могут её скачать, но есть способ обойти ограничение.

Как бесплатно поиграть в The Elder Scrolls Online в России

Для того, чтобы скачать The Elder Scrolls Online, нужно воспользоваться уже привычным способом через команду «Выполнить» в Windows. Для этого необходимо:

запустить Steam;

найти в поиске Windows команду «Выполнить»;

ввести steam://install/306130 и установить игру в нужную директорию. После этого она также появится в вашей библиотеке.

Так выглядит команда «выполнить»

До 17 апреля бесплатно доступна стандартная версия The Elder Scrolls Online. В неё входят четыре класса героев, 24 уникальные локации и PvP-режимы. Новые игроки при входе получат бесплатно 500 крон — их можно потратить во внутриигровом магазине.

В честь девятилетия на The Elder Scrolls Online действует скидка 70%, а дополнение The Elder Scrolls Online: High Isle пока можно купить со скидкой в 76%. Акция продлится до 20 апреля.

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Сейчас The Elder Scrolls Online доступна на ПК, Mac, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.