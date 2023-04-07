В ремейк Resident Evil 4 добавили микротранзакции — игроки недовольны

Сегодня ремейк Resident Evil 4 получил на всех доступных платформах бесплатный режим «Наёмники», который очень любят фанаты франшизы. Вместе с ним в игру добавили микротранзакции. Они позволяют быстро прокачивать оружие в обмен на купоны, которые стоят реальных денег.

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Один купон стоит в PS Store почти $ 3, то есть 214 рублей. Есть возможность покупать сразу несколько купонов. Многие поклонники Resident Evil недоумевают от того, что в сингловую игру встроили дополнительные покупки, но немало фанатов относятся к этому с пониманием. Транзакции, по сути, не влияют на игровой процесс, они лишь ускоряют прокачку оружия.

При этом Capcom до выхода «Наёмников» о микротранзакциях ничего не сообщала. Ремейк Resident Evil 4 доступен на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.