Большое сюжетное DLC для ремейка Resident Evil 4 выйдет до конца года — Dusk Golem

Масштабное сюжетное дополнение для Resident Evil 4 под названием Separate Ways с Адой Вонг выйдет до конца текущего года. Об этом сообщил известный инсайдер Dusk Golem. Ближе к релизу DLC выйдет и обновление для «Наёмников». Оно привнесёт в режим новых персонажей, четвёртую локацию и повышенный уровень сложности.

Инсайдер отметил, что дополнение разрабатывали одновременно с основной игрой. После того как завершили создание самого ремейка, разработчики начали активнее дорабатывать DLC. Dusk Golem уверяет, что расширение выйдет гораздо быстрее, чем когда-то вышло дополнение для Resident Evil 8. Потому что большое дополнение для восьмой части цикла начали делать только после релиза основной игры, а история с Адой Вонг в главной роли почти готова.

Сегодня Capcom выпустила для ремейка Resident Evil 4 бесплатное обновление с режимом «Наёмники». К тому же апдейт получила и сама игра. Режим можно загрузить для ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.