Гавр из Comedy Club стал президентом фестиваля семейного кино и анимации

Гавриил Гордеев (Гавр) озвучил название первого Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации, который пройдёт с 1 по 4 июня в Перми в рамках празднования 300-летия города. Фестиваль называется «Медвежонок». Бывший участник культового шоу Comedy Club стал президентом мероприятия.
Фестиваль представит две конкурсные программы: «Полнометражное детское и семейное кино» и «Полнометражная анимация». Ещё на мероприятии презентуют программу для подростков, в неё войдут фильмы категории 12+.
Оценку работы доверят двум составам жюри: взрослым профессионалам и детям. В детский состав войдут маленькие пермяки, которые отличились в учёбе, спорте и другой деятельности.
Логотип Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок»
Издание РБК недавно обратило внимание на публикацию организаторов музыкального фестиваля «Нашествие». Они заявили, что мероприятие состоится в этом году — впервые с 2019-го.
На фестивале ожидаются выступления десятков известных музыкальных групп и сотен молодых музыкантов из самых разных регионов страны, также в программе фестиваля заявлены театр, кино и историческая реконструкция.
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