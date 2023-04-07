Авторы Cyberpunk 2077 рассказали об улучшенной трассировке лучей

CD Projekt RED запустила на YouTube рубрику с разбором технических особенностей своих игр. В первом видео рубрики студия объявила, что 11 апреля Cyberpunk 2077 получит поддержку технологии трассировки пути — это более продвинутая и совершенная система трассировки лучей.
Благодаря технологии Ray Tracing: Overdrive в Cyberpunk 2077 освещение будет в разы реалистичнее. Это касается не только открытого мира, но и всех закрытых локаций. Благодаря ей каждый источник света в игре создаёт тени. Ранее у разработчиков было ограничение — не более десяти источников света с тенями в каждой сцене.
Теперь все источники света, которые вы видите на экране, даже если их тысяча, будут создавать реалистичные мягкие тени в игровом мире. Все излучающие свет поверхности тоже будут создавать правильные тени и свет.
Разработчики отметили, что Ray Tracing: Overdrive сильно нагружает даже самые мощные видеокарты — в среднем на 20-30% больше, чем с выключенным режимом. Но стабилизировать трассировку пути поможет система сглаживания DLSS 3.
Тестирование Ray Tracing: Overdrive в Cyberpunk 2077 студия провела на процессоре AMD Ryzen 9 7900X с видеокартой RTX 4090, 128 ГБ оперативной памяти DDR5 при разрешении 4K и максимальных настройках графики. Выяснилось, что с включённой трассировкой пути игра идёт в среднем в 83 FPS, а с выключенной — в 127 FPS.
Видео от CD Projekt RED, в котором рассказывается о Ray Tracing: Overdrive и DLSS 3 в Cyberpunk 2077
Видео доступно на YouTube-канале Cyberpunk 2077. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.
Режим трассировки пути в Cyberpunk 2077 выйдет не совсем идеальным. Разработчики обещают в будущем улучшать все её аспекты.
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