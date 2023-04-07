«Я просто потрясён»: первые зрители в восторге от сериала «Грызня»

6 апреля на Netflix вышел мини-сериал «Грызня» — мрачная комедия о противостоянии бедного подрядчика и богатой предпринимательницы. Однажды они попадают в ДТП, после чего начинают строить взаимные козни и менять комфортный уклад жизни друг друга. Критики посмотрели шоу ещё до премьеры и назвали его одним из лучших сериалов последних лет.
Спустя сутки на агрегаторах начали появляться первые зрительские оценки. Так, на IMDb средний рейтинг сериала составляет 8/10 на основе более чем 1000 оценок. На Rotten Tomatoes 97% зрителей посчитали шоу удачным. В своих рецензиях пользователи сравнивают сериал с оскароносной картиной «Всё везде и сразу» и вовсю расхваливают проект Netflix.
Рейтинг сериала на IMDb
Фото: IMDb
Рейтинги сериала от критиков и зрителей на Rotten Tomatoes
Фото: Rotten Tomatoes
Некоторые отрывки из отзывов зрителей
Сериал похож на «Всё везде и сразу» с экзистенциальным кризисом и хаосом взаимоотношений, но без фантастических элементов. Очень рекомендую. Шоу медленно разгоняется, но с каждой серией оно становится всё более диким, поэтому обязательно дайте ему шанс. Это стоит того.
Я так впечатлён этим шоу и тем, как интеллигентно и человечно всё рассказано. Я просто потрясён. Я не могу понять, как оно может кому-то не понравиться.
Несмотря на то что действие происходит в наши дни, в сериале чувствуется старая атмосфера того времени, когда кино действительно говорило со своей аудиторией на важные темы. Сюжет понятен зрителю без каких-либо затруднений.
История цепляет с первых секунд и увлекает всё сильнее и сильнее. Вы будете смеяться, еле дышать, плакать и размышлять о себе к финалу шоу. Шедевр. Посмотрите этот сериал, вы не пожалеете.
Мне нравится абсолютно всё в этом сериале. Я посмотрел его буквально за один присест. Каждый должен посмотреть «Грызню» хотя бы раз в жизни.
«Грызня» — один из самых высокооценённых сериалов в истории Netflix. На агрегаторе Metacritic у шоу 85 баллов из 100. Главные роли в шоу сыграли Стивен Ян («Ходячие мертвецы») и Али Вонг («Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»).
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