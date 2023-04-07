Фильм «Три мушкетёра: Д'Артаньян» заработал в России уже больше 10 млн рублей
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6 апреля в России состоялась официальная премьера фильма «Три мушкетёра: Д’Артаньян» от французской студии Pathe. Картина доступна в большинстве кинотеатров России в русском дубляже от привычных отечественных актёров.
За двое суток после релиза лента собрала в России больше 10 млн рублей — отличный результат для фильма, который ещё не добрался до своего первого уикенда. Судить об успехе проката можно будет уже после результатов первых выходных.
Фото: ЕАИС
«Три мушкетёра: Д’Артаньян» рассказывает о приключениях гасконца Д'Артаньяна в Париже. Он отправляется в столицу Франции для того, чтобы спасти похищенную женщину. Главные роли в фильме исполнили Ева Грин («Город грехов»), Венсан Кассель («Ненависть») и Вики Крипс («Время»).
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