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Режиссёр «Логана» Джеймс Мэнголд раскрыл больше деталей своего фильма по «Звёздным войнам»

Режиссёр «Логана» Джеймс Мэнголд раскрыл больше деталей своего фильма по «Звёздным войнам»
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Постановщик Джеймс Мэнголд («Логан», «Прерванная жизнь») поделился парой важных подробностей его грядущего фильма «Рассвет джедаев», сюжет которого разворачиваются задолго до событий всех фильмов, а также эпох «Расцвета Республики» и «Старой Республики». В ленте речь пойдёт о становлении самого первого джедая. А сюжет покажет зрителям мир «Звёздных войн» за целых 25 тыс. лет до четвёртого эпизода.

Сюжет раскроет подробности того, как была открыта Сила. Поэтому Мэнголд собирается снять эпическую и масштабную ленту с библейским сюжетом, наподобие культовых «Десяти заповедей», которую Сесил Б. Демилль поставил в 1956 году.

Сегодня на Star Wars Celebration также анонсировали «Новый орден джедаев» — это эра после финала последней трилогии фильмов, то есть после «Скайуокер. Восход». Эту эпоху также запустят фильмом, который расскажет о формировании нового ордена силами Рэй. Дейзи Ридли вернётся к своей роли.

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