Режиссёр «Логана» Джеймс Мэнголд раскрыл больше деталей своего фильма по «Звёздным войнам»

Постановщик Джеймс Мэнголд («Логан», «Прерванная жизнь») поделился парой важных подробностей его грядущего фильма «Рассвет джедаев», сюжет которого разворачиваются задолго до событий всех фильмов, а также эпох «Расцвета Республики» и «Старой Республики». В ленте речь пойдёт о становлении самого первого джедая. А сюжет покажет зрителям мир «Звёздных войн» за целых 25 тыс. лет до четвёртого эпизода.
Сюжет раскроет подробности того, как была открыта Сила. Поэтому Мэнголд собирается снять эпическую и масштабную ленту с библейским сюжетом, наподобие культовых «Десяти заповедей», которую Сесил Б. Демилль поставил в 1956 году.
Сегодня на Star Wars Celebration также анонсировали «Новый орден джедаев» — это эра после финала последней трилогии фильмов, то есть после «Скайуокер. Восход». Эту эпоху также запустят фильмом, который расскажет о формировании нового ордена силами Рэй. Дейзи Ридли вернётся к своей роли.
- 7 апреля 2023
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