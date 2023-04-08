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Важный злодей и атмосфера 1960-х: инсайдер раскрыл детали фильма «Фантастическая четвёрка»

Важный злодей и атмосфера 1960-х: инсайдер раскрыл детали фильма «Фантастическая четвёрка»
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Инсайдер Джефф Снейдер, специализирующийся на проектах Marvel Studios и DC, раскрыл некоторые детали фильма «Фантастическая четвёрка». Инсайдер поделился подробностями о потенциальном злодее, который будет противостоять героям.

По словам Снейдера, в ленте могут представить Галактуса — заклятого врага Фантастической четвёрки и одного из сильнейших существ во вселенной Marvel. Вместе с ним в ленту могут добавить и Серебряного Сёрфера. Изначально он был одним из помощников Галактуса и помогал ему поглощать миры.

Также Снейдер отметил, что в фильме будет очень много космических элементов, а сам он в какой-то степени будет вдохновлён периодом 1960-х годов. Атмосфера отчасти будет соответствовать тому времени.

«Фантастическая четвёрка» выйдет в 2025 году. Режиссером выступит Мэтт Шекман.

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