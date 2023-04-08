Актёр Данила Козловский возвращается в Россию

Данила Козловский решил вернуться из США в Россию. Актёр продолжит работать в Малом драматическом театре — он задействован в целом ряде спектаклей. Представители театра отметили, что артист «никуда не увольнялся».
Данила Козловский работает в театре с 2007 года и никуда не увольнялся. Он занят в спектаклях репертуара — «Вишнёвый сад», «Гамлет», «Коварство и любовь», в которых и играет.
Пресс-секретарь и брат Козловского Егор отметил, что запланированные в Москве и Санкт-Петербурге в апреле и мае спектакли с участием артиста состоятся по расписанию.
Также сообщается, что генпрокуратуру просят проверить Данилу Козловского на предмет дискредитации армии РФ. Донос на актёра написал глава Федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией Виталий Бородин. Скриншот письма опубликовала Ксения Собчак в своём телеграм-канале.
Вчера военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона города Владимира потребовала заблокировать в России популярный портал Reddit. Об этом сообщила Lenta со ссылкой на ТАСС.
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