Леонардо Ди Каприо помог сделать «Начало» Кристофера Нолана великим фильмом

Спустя 13 лет после премьеры культового фильма «Начало» Кристофер Нолан открыто выразил благодарность исполнителю главной роли — Леонардо Ди Каприо. Режиссёр заявил, что Лео сделал картину более глубокой и драматичной.

Нолан подчеркнул, что изначально сценарий «Начала» был гораздо более методичным. Но благодаря Лео история Криса в итоге стала больше завязана на героях и их сложных отношениях. Об этом режиссёр рассказал в книге The Nolan Variations Тома Шона. Нолан отметил, что изначально он подходил к истории более поверхностно, не отходя от жанровых условностей.

Лео подбадривал меня и требовал, чтобы я подтолкнул происходящее больше в сторону персонажей, чтобы сильнее завязать сюжет на их взаимоотношениях. Он сам не писал сценарий, но просматривал страницы и продумывал идеи.

Оказалось, что Леонардо очень педантичен, поэтому сюжет переписывался много раз. По словам Кристофера, это был сложный и напряжённый процесс, но результат в итоге превзошёл все ожидания.