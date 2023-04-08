Леонардо Ди Каприо помог сделать «Начало» Кристофера Нолана великим фильмом

Спустя 13 лет после премьеры культового фильма «Начало» Кристофер Нолан открыто выразил благодарность исполнителю главной роли — Леонардо Ди Каприо. Режиссёр заявил, что Лео сделал картину более глубокой и драматичной.
Нолан подчеркнул, что изначально сценарий «Начала» был гораздо более методичным. Но благодаря Лео история Криса в итоге стала больше завязана на героях и их сложных отношениях. Об этом режиссёр рассказал в книге The Nolan Variations Тома Шона. Нолан отметил, что изначально он подходил к истории более поверхностно, не отходя от жанровых условностей.
Лео подбадривал меня и требовал, чтобы я подтолкнул происходящее больше в сторону персонажей, чтобы сильнее завязать сюжет на их взаимоотношениях. Он сам не писал сценарий, но просматривал страницы и продумывал идеи.
Оказалось, что Леонардо очень педантичен, поэтому сюжет переписывался много раз. По словам Кристофера, это был сложный и напряжённый процесс, но результат в итоге превзошёл все ожидания.
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